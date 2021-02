Offener Stellenmarkt bleibt für Jobsuchende der Königsweg in die neue Position - auch in Corona-Zeiten/ Jobsuchende sollten auf individuelle Arbeitsmarktstrategie und persönliches Netzwerk setzen. (FOTO)

Düsseldorf (ots) - "Nur 30 Prozent der Vakanzen werden offen ausgeschrieben." -

Diese Überzeugung hält sich seit Jahren hartnäckig unter Jobsuchenden und damit

auch die Annahme, dass die übrigen 70 Prozent der freien Stellen nur über den

sogenannten "verdeckten Stellenmarkt" zugänglich sind. Dies bedeutet, dass es

sich hierbei um Stellen handelt, die zwar geplant, aber noch nicht

veröffentlicht sind, oder über Direktansprachen von Personalberatern besetzt

werden.



Die Beratungsstatistik des deutschen Marktführers in der Outplacementberatung,

von Rundstedt, zeigt, dass es vor allem darauf ankommt, alle Wege in den

Arbeitsmarkt zu nutzen. Die Erfahrung der Karriere-Experten zeigt: 63% der

Klienten in der beruflichen Neuorientierung finden über Vakanzen im offenen

Stellenmarkt eine neue Position. Weitere 25% sind über ihre persönlichen

Netzwerkaktivitäten erfolgreich - auch in einem Krisenjahr wie dem gerade zu

Ende gegangenen Jahr 2020. Bei 10% führte die Zusammenarbeit bei

Personalberatern zum neuen Job. 1% der Klienten überzeugte bei einer Zielfirma

durch eine Initiativbewerbung.







Jobsuche



Erfolgskriterien auf dem Weg in die neue Position sind eine individuelle

Arbeitsmarktstrategie, die auf den Kompetenzen und Stärken des Jobsuchenden

sowie seinen beruflichen Zielen basiert und darauf setzt, genau die richtigen -

passenden - Vakanzen, Personalberater und Zielfirmen zu adressieren. Je

zielgerichteter die Jobsuche erfolgt, umso höher sind die Erfolgschancen.



Dies gelingt vor allem durch Suchagenten in Metajobmaschinen, die genau zur

individuellen Zielsetzung passen in Kombination mit intensiver Netzwerkarbeit.

Genau aus diesem Grund hat von Rundstedt die Placement Services etabliert und

stellt seinen Klienten neben dem Career Coach einen Arbeitsmarkt- und

Netzwerkspezialisten als zweiten Berater zur Seite. Dieser Placement Consultant

berät die Jobsuchenden rund um Initiativbewerbungen bei definierten Zielfirmen,

die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Personalberatern. Er entwickelt gemeinsam

mit ihnen eine Strategie, um das persönliche Netzwerk auf- und auszubauen und

unterstützen sie dabei, diese nachhaltig umzusetzen.



Gerade zu Beginn der Jobsuche sind die meisten Menschen in der beruflichen

Neuorientierung der Überzeugung, dass sie gar kein Netzwerk besitzen und

unsicher, wie sie interessante Personen in Zielfirmen ansprechen können. Nach

und nach erlangen sie mit Unterstützung der Placement Services Sicherheit und

Selbstvertrauen, zum Beispiel durch die Entwicklung eines persönlichen

Markenstatements, mit dem sie ihr Können und ihren Mehrwert in Gesprächen mit

Unternehmen und Personalberatern auf den Punkt bringen können oder die

Erkenntnis, dass es beim Netzwerken nicht nur um die eigenen Kontakte geht,

sondern auch darum, andere als Multiplikatoren für die Jobsuche zu gewinnen.



Berufliche Neuorientierung ist mindestens ein Teilzeitjob



"Wir wissen, wie der Arbeitsmarkt funktioniert und helfen unseren Klienten ihre

Bewerbungsaktivitäten zielgerichtet und erfolgreich zu gestalten. Aber das

persönliche Engagement ist entscheidend für den Erfolg bei der Jobsuche", betont

Andrea Jochum, Director Customer Experience und als Mitglied der

Geschäftsleitung bei von Rundstedt zuständig für die Beratungsqualität.

"Berufliche Neuorientierung ist mindestens ein Teilzeitjob, kann mitunter auch

ein Vollzeitjob sein."



Denn insbesondere Netzwerkarbeit ist aufwändig, zahlt sich jedoch aus: Aktiv

netzwerkende Klienten transportieren ihren Gesprächspartnern eine positive,

überzeugende Haltung. Die Erfahrung zeigt auch, dass beispielsweise ehemalige

Vorgesetzte oder Kollegen Jobsuchenden aufgrund ihrer persönlichen Beziehung und

gemeinsamen Geschichte sehr engagiert empfehlen. Persönliche Empfehlungen werden

darüber hinaus als vertrauenswürdig empfunden und sind damit sowohl für den

Jobsuchenden als auch für das suchende Unternehmen wertvoll.



Gelingt es Jobsuchenden also Unterstützer aus ihrem persönlichen Netzwerk zu

gewinnen, maximieren sie ihre Chancen für einen neuen Job um ein Vielfaches.



Weitere Informationen unter https://newsroom.rundstedt.de/



Pressekontakt:



Tanja Jankowski

Telefon: 0211 8396358

E-Mail: mailto:jankowski@rundstedt.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/150124/4829377

OTS: v. Rundstedt & Partner GmbH





