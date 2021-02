WEF verschiebt Jahrestreffen in Singapur auf August Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 03.02.2021, 16:48 | 66 | 0 | 0 03.02.2021, 16:48 | SINGAPUR/GENF (dpa-AFX) - Wegen der Corona-Pandemie hat das Weltwirtschaftsforum (WEF) seine Jahrestagung erneut verschoben. Das viertägige Treffen soll nun vom 17. bis 20. August in Singapur stattfinden, wie das WEF am Mittwoch mitteilte. Bisher war ein Termin Ende Mai geplant. "Aktuelle globale Reisebeschränkungen haben die Planung eines persönlichen Treffens im ersten Halbjahr erschwert", betonte das WEF. Außerdem hätten unterschiedliche Quarantäne- und Luftverkehrsbestimmungen die benötigte Planungszeit verlängert. Die Jahrestagung lebt von persönlichen Begegnungen der Teilnehmer. Die Organisation betonte, das WEF und die Regierung von Singapur seien zuversichtlich, ein sicheres und wirksames Treffen im Mai zu gewährleisten, zumal es in dem südostasiatischen Stadtstaat derzeit kaum Corona-Neuinfektionen gibt. Die Verschiebung spiegle aber die internationalen Herausforderungen im Kampf gegen die Pandemie wider. "Ein globaler Führungsgipfel erfordert die Teilnahme aller globalen Interessengruppen", sagte WEF-Gründer Klaus Schwab. Das Treffen biete Führungskräften aus Wirtschaft, Regierung und Zivilgesellschaft die Möglichkeit, "Schritte für eine globale Erholung zu erörtern". Normalerweise treffen sich die rund 3000 Teilnehmer Ende Januar im Schweizer Alpenort Davos. Wegen der Corona-Pandemie richtete das WEF in diesem Jahr eine mehrtägige Online-Konferenz aus und verschob Zeit und Ort der Tagung./bvi/DP/he





