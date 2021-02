R-Logitech meldet einen Gewinnsprung

2020 steigt der Umsatz bei R-Logitech von 427,6 Millionen Euro auf 668,5 Millionen Euro an. Das EBITDA verbessert sich von 60,3 Millionen Euro auf 121,9 Millionen Euro. Beim EBIT geht es von 7,4 Millionen Euro auf 29,8 Millionen Euro nach oben. Die Eigenkapitalquote sinkt von 29,5 Prozent auf 29,3 Prozent.Trotz der Pandemie ist die Gesellschaft im vergangenen Jahr an allen Standorten in Europa, Afrika und China voll einsatzfähig ...