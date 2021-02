Hella will in Südkorea auf die eigenen Aktivitäten ausbauen Nachrichtenquelle: 4investors | 03.02.2021, 14:00 | 29 | 0 | 0 03.02.2021, 14:00 |



Weiterlesen auf 4investors.de Hella meldet den Verkauf ihrer 50-Prozent Beteiligung an dem 2008 gegründeten südkoreanischen Gemeinschaftsunternehmen Mando HELLA Electronics (MHE). Käuferin der Beteiligung ist die Partner-Gesellschaft Mando, die damit alleinige Eigentümerin des bisherigen Joint Ventures wird. „Das Closing der Transaktion mit einem Preis von rund 60 Millionen Euro wird voraussichtlich im ersten Kalenderquartal 2021 erfolgen”, kündigt Hella ... Diesen Artikel teilen Wertpapier

