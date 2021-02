NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Zahlen der Tech-Schwergewichte Alphabet und Amazon haben am Mittwoch der US-Technologiebranche nicht nachhaltig Auftrieb geben können. Die moderaten Gewinne zum Handelsstart, die die Nasdaq- Börsen wieder dicht an ihre Rekordhochs trieben, bröckelten rasch ab. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial , der zum Handelsstart kaum vom Fleck kam, gab zuletzt nach.

Marktexperte Edward Moya vom Broker Oanda sprach von einer spürbaren Nervosität der Märkte. Die Morgen-Rally sei rasch ins Stocken geraten, nachdem einige Investoren sich lieber an die Seitenlinie begeben hätten. Der ADP-Bericht habe zwar beeindruckt, doch nachdem die wichtigsten Geschäftszahlen der Berichtssaison nun draußen seien und der Techsektor damit quasi durch sei, machten einige ihre gut gelaufenen FAANG-Aktien nun zu Geld, sagte Moya. Das Wort FAANG ist eine unter Börsianern gängige Abkürzung für die Tech- Schwergewichte Facebook, Apple, Amazon, Netflix und den Mutterkonzern von Google, Alphabet.