Vorläufigen Zahlen zufolge hat die CR Capital AG aus Kleinmachnox im Jahr 2020 einen Gewinn von 45 Millionen Euro erzielt. Man geht von einer Eigenkapitalquote von über 90 Prozent und von einem Net Asset Value von über 42 Euro je CR Capital Aktie aus. „Der Bedarf an bezahlbaren Wohnimmobilien mit einem attraktiven Preis-Qualitäts-Verhältnis ist ungebrochen. Aktuell befinden sich ca. 600 Einheiten in der Bauphase, bzw. kurz vor ...