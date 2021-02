Der von der Reddit-Gemeinde herbeigesehnte Short-Squeeze ist bisher ausgeblieben bei AMC. Viele haben das Handtuch geworfen – mit zum Teil herben Verlusten. Andere glauben weiter an die Sache. Das ganze Stimmungsbild.

KoboldsGoldkiste : „Hold for Gold! Ich habe gerade selbst 4.000 Euro Buchverlust. Und ja, es tut weh, dies zu sehen. Aber der Verlust wird erst real, wenn man auf den ‚bösen Verkaufs-Button‘ drückt. So schnell wie es runter geht, kann es auch wieder rauf gehen.“

m0skito: „Die Hedgefonds hatten leider Erfolg mit der Strategie, die Leute zu Silber und Taat zu locken. Daran sieht man, dass Menschen doch nur einen im Blick haben, sich selbst und ihren eigenen Gewinn. Daher befürchte ich, wird die Strategie hier leider nicht aufgehen, weil der Egoismus der Menschen gewinnt. Diejenigen, die an die Gemeinschaft glaubten, werden hier tiefrot rausgehen und sind frustrierter als vorher. Ich habe meine Position bei 15,50 Euro verkauft. Ich habe gerochen, dass da was faul ist. Schade! Diejenigen, die Geld machen wollten, sind schon lange weg. … Es wird Zeit, sich ein neues Haifischbecken zu suchen.“

Badbull82: „Leute! Meine Oma ist fast hundert Jahre alt. Sie hat zwar keine Aktien, aber das Prinzip verstanden. Schaut doch nicht ständig rein, wenn ihr keine Nerven habt. Kaufen, halten und warten. Erst die Schmerzen, dann das Geld.“

Anga007: „Das war es dann wohl leider. Hedgefonds haben bei Gamestop geblutet, bei AMC bluten Kleinanleger. Was schade ist: Einige folgten dem Geschrei von sicheren und riesigen Gewinnen, wenn man nur bis Ende der Woche hält. … Das Ganze war leider nur eine Wette und diese ist geplatzt. Und wer jetzt noch von Halten oder Nachkaufen schreibt, dem muss klar sein, dass 100 Prozent Anstieg vom aktuellen Kurs gerade mal gut zehn Euro wären, 15 Euro wären dann schon 200 Prozent! Also, selbst wenn der erhoffte Short-Squeeze noch käme, mehr als zehn oder 15 Euro Kursniveau bringt der nicht mehr. Ich bin jetzt mit meinen 100 Aktien raus, waren zwei spannende und lustige Wochen. Viel Glück für alle, die hier richtig Geld verloren haben!“

Nordsturm: „Die Angler unter uns wissen: Wenn man einen wirklich großen Fisch an der Angel hat, kann es dauern, bis er im Kescher landet. Man kann nicht immer nur einholen. Man muss mal Schnur geben. Doch irgendwann sind seine Reserven aufgebraucht und er kommt an die Oberfläche. Früher oder später! Freiwillig die Schnur kappen, kommt jedoch nicht in Frage, oder?“

Schmerzliches Lehrgeld bezahlt

ollimat: „Puuh, das war dann wohl doch mal wieder Lehrgeld. Ich habe noch nie einen so hohen Puls gehabt wie in den vergangenen zehn Tagen – ein Auf und Ab der Gefühle. So etwas kann nur jemand empfinden, der hier wirklich investiert ist und war. Also, ich halte immer noch, sehe hier aber keine Hoffnung mehr. Auch die Durchhalteparolen erinnern mich an eine längst vergangene Zeit. Was mich nur ankotzt, ist, dass ich langsam davon ausgehe, dass die Kleinanleger in die Aktie getrieben wurden und die Großen sich dadurch wieder mal saniert haben. Für mich war dies der letzte Zock an der Börse – 2000, 2008 und 2021 draufgezahlt – Menno!“

Budy29: Der Unterschied zu Gamestop ist, dass es hier noch nicht zum Squeeze kam. Das Gamestop einbricht, war abzusehen, da viele ihre Gewinne mitnehmen möchten. Hier haben wir den identischen Kursverlauf vor dem Squeeze. Was haben wir also zu verlieren? Der Kurs kann jetzt nicht mehr arg einbrechen. Es gibt auch eine Zeit nach Corona.“

Franz Beckenbauer: „Der Einstieg beziehungsweise die Aufstockung von Blackrock zeigt doch, dass die etwas in dem Wert sehen. Selbst wenn es nicht zum Squeeze kommt. … Eventuell sehen sie eine Übernahme oder Belebung des Geschäfts nach der Pandemie. Und laut Aussage des AMC-Boss ist die Finanzierung bis weit ins Jahr 2021 gesichert. Da Blackrock bestimmt nicht aufspringt, um Verluste zu machen, glaube ich, dass das Risiko nach unten beziehungsweise der Totalverlust sehr gering ist. Im optimalen Fall kommt der Squeeze oder es werden auf Jahressicht eventuell nur 100 Prozent bei Übernahme oder Wiederaufnahme des Geschäfts.“

US-Finanzministerin Janet Yellen habe aufgrund der Börsenturbulenzen bei Gamestop und Co. die obersten Aufseher der Wall Street zusammengerufen: Sie wolle sich mit den Spitzen der Börsenaufsicht SEC, der Terminmärkte-Behörde Commodity Futures Trading Commission und der Notenbank Federal Reserve (Fed) sowie ihrem New Yorker Ableger beraten, wie das US-Ministerium verlautbarte. Laut Handelsblatt habe ein Insider des Ministeriums den Donnerstag für dieses Zusammenkommen durchsickern lassen. Was sich die Finanz-Elite dann einfallen lässt, um Machtkämpfe zwischen Kleinanlegern und Hedgefonds zu entschärfen, werden wir wohl bald wissen.

