SAP, Siemens, Infineon – positiver Ausblick

SAP überzeugt mit Qualtrics IPO

Europas größter Softwarehersteller SAP überzeugte jüngst durch den mehr als gelungen Börsengang seiner Marktforschungstochter Qualtrics in den USA. Gerade nach der Veröffentlichung der schlechter als ursprünglichen erwarteten Quartalszahlen im vergangenen Oktober und dem daraus resultierenden Kurssturz, hilft die positive Meldung vom Qualtrics IPO dem Konzern aus Walldorf. SAP hatte das Unternehmen, welches sich auf Marktforschungs-Software konzentriert vor gut zwei Jahren für USD 8 Mrd. erworben. Die Aktie von Qualtrics startete bei einem Kurs von USD 30 je Aktie und legte direkt am Handelstag an der Nasdaq rund 40 Prozent zu und so wurde der Kurse am Ende des ersten Handelstags auf USD 45,50 bewertet. Infolgedessen stieg der Börsenwert des Unternehmens von den anfänglichen USD 15 Mrd. nach den Kursaufschlägen zu Handelsbeginn auf mehr als USD 20 Mrd. Der Börsengang ist ein großer Erfolg für SAP und Ihren Vorstandschef Christian Klein, da der DAX-Konzern lediglich 16 Prozent seiner Anteile abgegeben hat. Die verbliebenen 84 Prozent an der Tochter Qualtrics bleiben im Besitz von SAP. Der hohe Erlös aus dem Börsengang soll laut SAP unter anderem in die US-Tochter Qualtrics investiert werden, um so langfristig weiter Wachstum zu generieren. Des Weiteren plant der Vorstand laut Finanzchef Luka Mucic den Erlös von den rund EUR 2 Mrd. für die Senkung der Schulden und für eine Erhöhung der Dividende von SAP zu verwenden. Die positive Resonanz der Analysten ließ nicht lange auf sich warten und so erhöhten die Analysten der Deutschen Bank, DZ Bank und der Privatbank Berenberg ihr jeweiliges Kursziel. Nicht nur der Börsengang von Qualtrics, sondern auch der gelungene Transformationsprozess hin zu Cloud-Software verhelfen dem Kurs der Aktie von SAP nach der Korrektur im Oktober 2020 zuletzt peu à peu zu steigen.