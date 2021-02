BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzender Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat vor strengen Auflagen der EU-Kommission mit Blick auf die deutschen Staatshilfen für den Bundeskonzern gewarnt. "Wenn Auflagen erteilt werden, die dem Unternehmen Bahn schaden, aber dem Wettbewerb nicht helfen, werden wir das im Aufsichtsrat ablehnen", sagte Hommel am Mittwoch in Berlin. Hintergrund ist die geplante Eigenkapitalerhöhung des Bundes in Höhe von fünf Milliarden Euro für die Deutsche Bahn.

Noch immer fehlt dafür die Zustimmung der EU-Kommission, die sicherstellen muss, dass Wettbewerber durch die Hilfen nicht benachteiligt werden. Statt Auflagen schlägt Hommel eine Reduzierung der Trassenpreise vor, die allen Wettbewerbern gleichermaßen zugute kämen.