Mehr Klimaschutz im Verkehr durch Weiterentwicklung der THG-Quote

Berlin (ots) - Gesetzesnovelle stärkt fortschrittliche Biokraftstoffe und

Powerfuels / Mehrfachanrechnungen verwässern reale Treibhausgaseinsparung



Die dena begrüßt den Beschluss der Bundesregierung, die EU-Vorgaben für den

Verkehr der neuen Erneuerbare-Energien-Richtlinie (EE-Richtlinie - 2001/2018) im

Rahmen der Treibhausgasquote (THG) umzusetzen. Die Gesetzesnovelle zur

"Weiterentwicklung der Treibhausgasquote" enthält die notwendigen Schritte, um

den Erneuerbare-Energien-Anteil bis zum Jahr 2030 zu steigern. Ob die Richtlinie

ausreichend sein wird, um den erforderlichen Beitrag zu den aktuellen

THG-Minderungszielen von minus 40-42 Prozent im Verkehrssektor zu leisten,

bleibt jedoch fraglich. Hierfür wäre aus Sicht der dena bereits in den kommenden

Jahren eine deutliche Reduktion des Energieverbrauchs im Verkehr notwendig.





Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung, kommentiert: "Wirbegrüßen in dem nun vorgelegten Kabinettsbeschluss insbesondere, dass er dieNotwendigkeit, den Anteil erneuerbarer Kraftstoffe für ein Erreichen derKlimaschutzziele zu erhöhen, stärker berücksichtigt. Es ist gut, dass vieleAnregungen und Kritikpunkte der Marktakteure und auch der dena im Rahmen derRessortabstimmung berücksichtigt wurden. Die THG-Quote wurde mit 22 Prozent(inkl. Mehrfachanrechnungen) deutlich ambitionierter gestaltet als ursprünglichvorgesehen. Fortschrittliche Biokraftstoffe und Powerfuels können somit einengrößeren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Ziel der THG-Minderungsquote muss esjedoch sein, den realen Anteil an erneuerbaren Energieträgern zu erhöhen. Damitwird indirekt der Anreiz gesetzt, energieeffizientere Fahrzeuge zu nutzen undden Wettbewerb zwischen den Antriebsalternativen zu stärken. Ziel sollte esnicht sein, einzelne Technologien quer zu finanzieren. Die unterschiedlichenMehrfachanrechnungen des Gesetzentwurfes tragen jedoch dazu bei und erschwerendie Transparenz der realen THG-Minderung durch die Regelungen des Gesetzes."Der vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU)angestrebte Erneuerbare-Energien-Anteil entspricht nur unter Einbeziehungverschiedener Mehrfachanrechnungen 28 Prozent. Der reale Anteil erneuerbarerEnergien - ohne Mehrfachanrechnungen - wird im Jahr 2030 zwischen 11 und 14Prozent liegen. Ebenso werden verschiedene Mehrfachanrechnungen auf dienationale THG-Quote gewährt. Die realen THG-Minderungen durch die erneuerbarenKraftstoffe liegen im Jahr 2030 daher nicht bei 22 Prozent, sondern lediglichzwischen 9 und 12 Prozent.Kritisch sieht die dena, dass der Gesetzentwurf weiterhin keine Vorgaben zumGrünstrombezug der E-Mobilität liefert. Dies ist mit Blick auf den noch hohenKohlestromanteil am deutschen Strommix bedauerlich. Auch enthält das Gesetz- undVerordnungspaket keine Definition für die Kriterien für den Grünstrombezug zurWasserstoffproduktion. Damit hier der Markthochlauf endlich beginnen kann, sindhierzu zeitnah Regelungen - nicht nur auf europäischer Ebene - zu treffen.Ebenso wurden alternative grüne Wasserstoffquellen, wie bspw. Wasserstoffbiogenen Ursprungs, begründungslos ausgeschlossen, obwohl diese auch kurzfristigeinen Beitrag leisten könnten.Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass strombasierte Kraftstoffe einenwichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele leisten werden. Diegetroffenen Regelungen stellen aber nur eine wichtige Grundlage dar, da es fürdie nachhaltige Produktion von grünem Wasserstoff und seinen Folgeproduktenweiterhin an gesetzlichen Regelungen fehlt. Hier hält es die dena für zwingenderforderlich, zeitnah Lösungen vorzulegen, damit der Markthochlauf vonnachhaltigem Wasserstoff in Schwung kommen kann.