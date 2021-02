Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Laschets erster Mitgliederbrief: Wirtschaft Ja – doch wo bleibt die Freiheit? Armin Laschet hat sich in seiner neuen Funktion erstmals an die CDU-Mitglieder gewandt. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches. Bereits seine glücklose Vorgängerin hatte das Instrument der unmittelbaren Ansprache ebenso genutzt wie ihr …