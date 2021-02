Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Schluss Dax baut Gewinnserie aus - Daimler springen an Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind am Mittwoch optimistisch geblieben. Der Dax verzeichnete den dritten Handelstag in Folge Gewinne und schloss 0,71 Prozent höher bei 13 933,63 Punkten. Dabei half auch ein Kurssprung bei den Aktien des …