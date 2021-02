(neu: Schlusskurse, Analysten, Details)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Es ist ein Feiertag für die Anleger von Daimler : Weil der Autobauer wie erhofft tatsächlich seine Truck-Sparte an die Börse bringen will, machten die Aktien am Mittwochnachmittag einen besonders großen Freudensprung nach oben. So gewannen die Anteilscheine zum Handelsschluss knapp 9 Prozent auf 64,56 Euro und waren mit Abstand der beste Wert im 0,7 Prozent festeren deutschen Leitindex Dax . Die Daimler-Papiere notieren aktuell wieder auf dem Niveau von Mai 2018.

Die Nachrichten aus Stuttgart schoben europaweit auch die gesamte Branche an. So verzeichnete der Sektorindex für die Automobilindustrie mit einem Plus von 2,7 Prozent die größten Gewinne im Branchentableau.