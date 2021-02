Digital Domain Capital Partners erwirbt rund 19 % der Anteile an der asknet Solutions AG vom bisherigen Aktionär Digital Investment Platform

DGAP-Ad-hoc: asknet Solutions AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Kooperation asknet Solutions AG: Digital Domain Capital Partners erwirbt rund 19 % der Anteile an der asknet Solutions AG vom bisherigen Aktionär Digital Investment Platform 03.02.2021 / 18:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

3. Februar 2021, Karlsruhe - Die asknet Solutions AG (Ticker-Symbol: ASKN, ISIN: DE000A2E3707, WKN: A2E370) wurde heute darüber informiert, dass Digital Domain Capital Partners (DDCP) einen Anteil von rund 19 % an der asknet Solutions AG erworben hat. DDCP ist eine luxemburgische Tochtergesellschaft der Digital Domain Holdings Limited (DDHL), ein in Hongkong notiertes Unternehmen (547: HKG) und einer der Weltmarktführer im Bereich Visual Effects, Virtual Reality und Virtual Human Technology.

DDCP hat mit dem bisherigen Aktionär der asknet Solutions AG, der Digital Investment Platform (DIP), einen Aktienkaufvertrag zum Erwerb von 248.431 Aktien der asknet Solutions AG abgeschlossen.

Die derzeitige Beteiligung des Verkäufers DIP an der asknet Solutions AG verringert sich dadurch von 24,87 % auf 5,87 %, während der neue Aktionär einen Anteil von rund 19,0 % an der asknet Solutions AG hält.

Die asknet Solutions AG ist derzeit in Verhandlungen über eine potenzielle strategische Partnerschaft mit DDHL, der Muttergesellschaft des neuen Aktionärs. Das wesentliche Motiv einer solchen Partnerschaft bestünde darin, dass DDHL so Zugang zum europäischen Bildungsmarkt erhalten und gemeinsam mit der asknet Solutions AG Bildungsprodukte und -technologien entwickeln könnte, die über die Vertriebskanäle der asknet Solutions AG vertrieben werden und so zusätzliches Ertragspotenzial für die asknet Solutions AG eröffnen könnten. Beide Parteien diskutieren derzeit die Details der strategischen Partnerschaft sowie möglicher Produktangebote für diese strategische Partnerschaft innerhalb des Jahres 2021.

Ansprechpartner

Magda Gajny

+49(0)721/96458-6116

investors@asknet.com

https://asknet-solutions.com/

