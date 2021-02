Richtig abgestraft werden heute Nemetschek-Aktionäre. Derzeit notiert die Aktie nämlich rund vier Prozent im Minus. Durch diesen Rücksetzer sind die Anteilsscheine jetzt für 58,35 EUR zu haben. Hier sehen wir nun also einen offenen Schlagabtausch zwischen Bullen und Bären.

Aus technischer Sicht ist trotz des Abschlags alles im Lot. Denn das Papier liegt immer noch in Schlagdistanz zu einem wichtigen Hoch. Immerhin reicht ein Kursgewinn von rund sechs Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs herauszubilden. Der bisherige Bestwert liegt bei 61,60 EUR. Wir dürfen also gespannt sein, was die nächsten Tage bringen.

Mittelfristig orientierte Anleger, die auf ein günstiges Einstiegsniveau gewartet haben, sollten schon einmal die Ordermaske öffnen. Schließlich bekommt hier heute jeder einen kräftigen Rabatt. Für Nemetschek-Skeptiker dürfte die aktuelle Bewegung dagegen keine Überraschung sein.

