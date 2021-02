Der DAX-Lauf geht weiter und bei knapp 14.000 Punkten fand sich heute das Tageshoch im Markt. Nach den Siemens-Zahlen und der Daimler-News über eine zukünftige Aufspaltung ist der Markt weiterhin für Anlageideen offen. W

Die 14.000 ist greifbar, unser DAX wird jedoch zur Wochenmitte langsamer in seiner Aufwärtsbewegung. Daimler stieg hierbei weiter und Siemens kann mit tollen Zahlen aufwarten. Erfahren Sie mehr dazu im heutigen LS-X-Marktbericht.

DAX kann Monatstendenz halten

Den dritten Tag in Folge am dritten Handelstag des Monats Februar konnte der DAX seine Aufwärtsbewegung fortsetzen. Bereits am Morgen sah man einen weiteren Aufschlag, den unser Händler wie folgt kommentierte:

Damit rückte gleich am Morgen die runde Marke von 14.000 Punkten ins Visier der Anleger. Sie wurde jedoch kurz verpasst, denn bei 13.988 Punkten drehte der DAX wieder ab. Ein Rücklauf zur 13.900 folgte und ließ Raum für den nächsten Versuch am Nachmittag. Doch auch hier wurde diese psychologische Barriere nicht erreicht.

Die Gegenbewegung führte dann zu einem neuen Tagestief, welches jedoch die Kurslücke zum Dienstag nicht ganz geschlossen hatte.

Zum Handelsende legte der Aktienmarkt noch einmal zu. Im Zuge der positiven ADP-Daten, welche im Januar deutlich stärker als erwartet über die Ticker kamen. Der private Dienstleister ADP konnte 174.000 neue Stellen schaffen. Die Markterwartung lag bei nur 49.000 neuen Stellen.

In Folge dieser Erholung wies der DAX zum Handelsende ein weiteres Kursplus auf der Kurstafel auf. Ab dem Tief der Vorwoche blicken wir nun auf eine Bewegung von 600 Punkten zurück.

Folgende Parameter umrahmten den Handelstag:

Eröffnung 13.986,72 Tageshoch 13.988,15 Tagestief 13.866,39 Vortageskurs 13.835,16 Schlusskurs 13.933,63

Mit diesen Daten ergab sich erneut ein unruhiger aber am Ende positiver Intraday-Verlauf, der hier dargestellt ist:

Nach dem XETRA-Schluss blieb der DAX weiter in seiner Bandbreite des Handelstages.

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Zur Quartalssaison wurde direkt am Morgen Siemens zitiert. Der Konzern meldete einen Milliardengewinn und sieht sich für das aktuelle Geschäftsjahr sehr gut aufgestellt. Auch die Tochterfirmen sind auf einem guten wirtschaftlichen Weg. Die News zum Stellenabbau bei Siemens Energy sind sicherlich für die Angestellten keine guten News. Für das Unternehmen dient dies jedoch der langfristigen Erhaltung der Wirtschaftlichkeit.

Tagesgewinner war der Stuttgarter Autobauer Daimler. Er gab am Nachmittag eine potenzielle Neuausrichtung des Konzerns bekannt. Die Mercedes-Benz AG soll demnach Autos und Vans repräsentieren und die Daimler Truck AG steht für Lastwagen und Busse bereit. Über diese Gerüchte sprachen Marktteilnehmer seit Tagen. Nun konnten sie bestätigt werden.

Als Flop vom Dienstag setzten auch heute die FMC und Fresenius ihre Talfahrt jeweils fort. Die Erholung vom Handelsstart verpuffte. Der Dialysespezialist kämpft hier weiter mit Problemen und Umsatzrückgängen.

Die Quartalszahlen aus den USA wirkten sich nur indirekt auf den DAX aus. Infineon sank heute, nachdem auch einige Tech-Werte in den USA korrigierten. Dort ist die Berichtssaison beinahe abgeschlossen. Gestern nach Börsenschluss an der Wall Street meldeten noch Amazon und Alphabet Quartalszahlen. Alphabet startete heute stark, Amazon notiert aktuell im Minus.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Das Reversal ab der 13.310 im DAX ist nun auch im Tageschart sehr gut sichtbar. Es reicht aktuell bis knapp unter 14.000 Punkte. Die Frage ist hierbei, ob diese psychologische Schwelle die Markteilnehmer nun wieder ausbremst:

Nach den ADP-Zahlen heute aus den USA darf man verhalten optimistisch auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag blicken. Bis dahin ist jedoch noch die Statistik zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe geplant, welche morgen um 14.30 Uhr veröffentlicht wird.

Was man hierbei in der morgigen Vorbörse ablesen kann, erörtert Ihnen wieder Ingmar Königshofen.

