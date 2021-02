Große Finanzunternehmen setzen die bahnbrechende Kausale-KI-Plattform von causaLens ein, um wichtige kausale Erkenntnisse zu erlangen und profitablere Handelsstrategien zu generieren

Die weltweit erste Kausale-KI-Plattform , die von dem Deep Tech Scale Up causaLens entwickelte wurde, wird von Finanzdienstleistern genutzt (darunter Aviva Investors , 2IQ , TIAA , CLS Group sowie eine Vielzahl prominenter Hedgefonds), um automatisch wertvolle kausale Erkenntnisse aus Finanzdaten zu extrahieren und die Profitabilität ihrer Handelsstrategien zu steigern.

Die Finanzdienstleistungsbranche ist darauf angewiesen, die wahren Treiber dynamischer Märkte zu verstehen. Doch können die aktuellen KI-Systeme nur Korrelationen erkennen. Diese Kurvenanpassungen generierenden Maschinen sind nicht skalierbar, erfordern teure und nur schwer zusammenstellbare Teams von Datenwissenschaftlern, bieten nur eine begrenzte Erklärbarkeit und funktionieren letztlich nicht gut für die Finanzmärkte.

Causal AI (kausale KI) ist eine völlig neue Art des maschinellen Lernens (ML), die uns einen Schritt näher bringt zu wirklich intelligenten Maschinen. Sie kann Ursache und Wirkung verstehen, intuitiv menschliches Wissen einbeziehen, optimale Interventionen entwerfen und sich kontrafaktische Szenarien vorstellen – all das hilft bei der Strategie- und Entscheidungsfindung. Darüber hinaus zeigt sie eine überlegene Leistung bei konventionellen Prognoseaufgaben, da sie sich nachweislich dreimal schneller an neue Marktbedingungen anpasst als aktuelle ML-Technologie.

Michael Grady, Head of Investment Strategy und Chief Economist bei Aviva Investors, erläutert die Zusammenarbeit der Vermögensverwaltung mit causaLens: „Causal AI (kausale KI) spielt eine immer wichtigere Rolle bei unserer Anlageanalyse. Sie versetzt unsere Strategen und Portfoliomanager in die Lage, Alpha zu generieren, indem sie neue kausale Zusammenhänge in Wirtschafts-, Finanz- und alternativen Daten identifizieren – mit ausgefeilten, adaptiven und erklärbaren Modellen, die nicht unter Überanpassung leiden.“

Masami Johnston, Head of Information Services bei CLS Group, erklärte: „Mit Causal AI (kausale KI) können wir signifikante und unerwartete Veränderungen von Schlüsselfaktoren im Zusammenhang mit den Devisenmärkten identifizieren, wodurch wir rasch auf Marktbedingungen reagieren und Anlagestrategien verbessern können.“

Darko Matovski, CEO und Mitbegründer von causaLens kommentierte: „Wir haben im Jahr 2017 Pionierarbeit im Bereich automatisiertes maschinelles Lernen (AutoML) für Zeitreihendaten geleistet und haben unseren Kunden einen immensen Mehrwert in Bezug auf Leistung und Kosteneinsparungen gebracht. Wir sind stolz darauf, nun die nächste Stufe der Intelligenz auf den Markt gebracht zu haben. Mit Counterfactual und Interventional Reasoning, einzigartige Merkmale von Causal AI (kausale KI), erreichen unsere Kunden, ein höheres Maß an Automatisierung und Intelligenz, als dies bisher möglich war, was zu einem höheren ROI führt. Zudem haben wir unser Angebot über Zeitreihendaten hinaus erweitert.“

