Stuttgart (ots) - Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Eventim-Vorstoß, nurGeimpfte in Konzerte zu lassenDer Chef der Ticket-Agentur Eventim, Klaus-Peter Schulenberg, denkt darübernach, eine Impfung zur Voraussetzung für Konzertbesuche zu machen. Gemeint istdie Zeit, wenn genug Impfstoff da ist und jeder, der es möchte, ein Impfangeboterhalten kann.Die Rede ist nicht von staatlichem Handeln, sondern von privaten Unternehmen.Der Vorschlag ist für die Veranstaltungsbranche eine Frage der Existenz: Eswürden drastisch weniger Menschen zu Konzerten oder in Stadien gehen, wenn siesich der Gefahr aussetzen müssten, Schulter an Schulter mit ungeimpftenSuperspreadern zu stehen.Es geht nicht um Privilegien, sondern um Freiheitsrechte. Mit einer Impfpflichtdurch die Hintertür hat die Anregung nichts zu tun. Es gibt keine Pflicht, sichimpfen zu lassen. Aber es gibt auch kein Recht, ungeimpft andere weitergefährden zu können.