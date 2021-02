BAADER BANK stuft Voestalpine auf 'Add'

Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Christian Obst

Analysiertes Unternehmen: Voestalpine

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: schlecht

Kursziel neu: 35,50

Kursziel alt: 22,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Voestalpine von "Reduce" auf "Add" hochgestuft und das Kursziel von 22,00 auf 35,50 Euro angehoben. Eine unerwartet hohe Nachfrage und stark anziehende Stahlpreise dominierten die aktuelle Berichtssaison der europäischen Stahlhersteller, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Gewinne stiegen, auch dank einer höherer Auslastung der Produktionsstätten und interner Verbesserungsmaßnahmen. Diese Dynamik könnte noch eine Weile anhalten und die Aktien damit weiter stützen./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2021 / 11:23 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.