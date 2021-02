UN-Chef hofft auf Treffen des Nahost-Quartetts 'in nächsten Wochen'

NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres sieht nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und einigen arabischen Staaten eine Chance auf die Wiederbelebung des Nahost-Friedensprozesses. Ein Treffen des Nahost-Quartetts aus USA, Russland, EU und UN wolle er schon "in den nächsten paar Wochen sehen", sagte Guterres am Mittwoch in einem Interview der "Washington Post". Dabei hob der UN-Chef hervor, dass die unter US-Präsident Donald Trump erreichte Aufnahme von Beziehungen ein weiterer Hebel zur Ausübung von Druck auf Israel sei.

"Die Normalisierung der Beziehungen zu den Ländern der Region und insbesondere zu den Ländern des Golfs ist auch für die israelische Wirtschaft von enormer Bedeutung", so Guterres weiter. Es gebe "eine Reihe von Umständen", die ein günstigeres Umfeld für eine positive Einstellung von Israelis und Palästinensern schaffen könnten. Die USA unter Führung des neuen US-Präsidenten Joe Biden hatten sich zuletzt wieder zur Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten bekannt und würden bei einem neuen Anlauf für Frieden in der Region eine zentrale Rolle spielen./scb/DP/he