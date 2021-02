Digital Domain Capital Partners (DDCP) hält inzwischen rund 19 Prozent an asknet Solutions. Die Luxemburger haben ein Aktienpaket von Digital Investment Platform (DIP) erworben. Zum Preis der rund 248.000 Aktien wird nichts gesagt. DIP hält damit künftig noch 5,87 Prozent an asknet, bisher lag deren Anteil bei 24,87 Prozent.Die Mutter von DDCP, die Digital Domain Holdings Limited (DDHL) will mit asknet eine strategische ...