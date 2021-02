Paypal profitiert weiter von Online-Shopping-Boom in Corona-Krise Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 03.02.2021, 23:37 | 55 | 0 | 0 03.02.2021, 23:37 | SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Shopping-Boom im Internet hält den Online-Bezahldienst Paypal in der Corona-Krise weiter auf Erfolgskurs. Im vierten Quartal stieg der Betriebsgewinn im Jahresvergleich um 21 Prozent auf 963 Millionen Dollar (800 Mio Euro), wie Paypal am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Erlöse wuchsen um 22 Prozent auf 6,1 Milliarden Dollar. Die pandemiebedingte Verlagerung von Geschäften ins Netz sorgt zudem für einen Ansturm neuer Nutzer - allein in den drei Monaten bis Ende Dezember kamen 16 Millionen neue Accounts hinzu, das waren 72 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Insgesamt hatte Paypal zum Quartalsende nach eigenen Angaben 377 Millionen Nutzerkonten. Im gesamten abgelaufenen Geschäftsjahr steigerte der Konzern den Umsatz um 22 Prozent auf 21,5 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn nahm von 2,5 Milliarden auf 4,2 Milliarden Dollar zu. Der Geschäftsbericht übertraf die Erwartungen der Finanzanalysten, die Aktie reagierte nachbörslich zunächst mit deutlichen Kursgewinnen./hbr/DP/he





Diesen Artikel teilen Diskussion: Paypal - platzt die Blase? Wertpapier

PayPal Holdings Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer