home24 gibt Börsengang seines brasilianischen Tochterunternehmens Mobly bekannt



* Die Mobly S.A. hat heute den Platzierungspreis pro angebotener Aktie auf 21 Brasilianische Real (BRL) festgesetzt. Die Erstnotiz der Aktie erfolgt voraussichtlich am 5. Februar 2021.



* Bei voller Ausnutzung der Mehrzuteilungsoption werden insgesamt 44.444.446 Aktien im Zuge des Börsengangs platziert. Dies resultiert in einem Emissionsvolumen von 933 Millionen BRL, was bei Zugrundelegung eines Wechselkurses von 6,45 BRL je 1 EUR etwa 145 Millionen Euro entspricht.



* Mobly werden durch den Börsengang 778 Millionen BRL an Bruttoerlösen zufließen. home24 wird 34 Millionen BRL an Bruttoerlösen aus dem Verkauf der Mobly-Aktien erhalten, plus bis zu 122 Millionen BRL bei voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption.



* home24 hält nach dem Börsengang weiterhin die Mehrheit der Aktien an Mobly.



Berlin, 3. Februar 2021 - Mit der geplanten Aufnahme der Notierung am Novo Mercado von B3 (ehemals Börse Sao Paulo) am 5. Februar 2021 wird der Börsengang der Mobly S.A. ("Mobly"), dem brasilianischen Geschäft der home24 SE ("home24", die "Gesellschaft"), umgesetzt. Mobly hat heute den Ausgabepreis von 21,00 Brasilianischen Real (BRL) pro Aktie bekannt gegeben. Das öffentliche Angebot der Aktien war mehrfach überzeichnet. Sowohl in Brasilien als auch in den USA bestand eine starke Nachfrage bei institutionellen Investoren.



Im Rahmen des IPO werden 37.037.038 neu auszugebende Stammaktien der Mobly S.A. sowie 1.610.306 indirekt von home24 gehaltene Stammaktien platziert. Darüber hinaus hat home24 eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von bis zu 5.797.102 Stammaktien gewährt, die vom Stabilisierungsagenten bis zum 6. März 2021 ausgeübt werden kann. Wenn die Mehrzuteilungsoption in voller Höhe genutzt wird, werden im Zuge des Börsengangs insgesamt 44.444.446 Stammaktien platziert, was einem Emissionsvolumen von 933 Millionen BRL (umgerechnet etwa 145 Millionen Euro) entspricht.