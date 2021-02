VERSO Capital kündigt Zusammenschluss mit ALDINI Capital an

Luxemburg (ots/PRNewswire) - Partnerschaft schafft Chancen für globales Venture

Der Zusammenschluss verdeutlicht, wie das proprietäre Partnerschaftsmodell vonVERSO ein Magnet für Impact-Investoren ist, die auf der ganzen Welt nachWachstumsmöglichkeiten suchen. Es ist eine greifbare Gelegenheit für VERSO, seinUltra High Net Worth- und institutionelles Geschäft weiter auszubauen, indem esseine Merchant Banking-Beratungsdienste neuen Kunden anbietet.Herr Daniel Baumslag, Partner und Vorstandsmitglied von VERSO Capital, sagt:"Die Synergien des Deals sind wirklich beeindruckend. Sie verbindet die reicheTradition und den Stammbaum von Aldini in den Bereichen Hedgefonds, PrivateEquity und Immobilien mit dem Beratungsservice von Verso im Merchant Banking undder globalen Reichweite im Bereich Venture Capital."Mit mutigen Investitionen Innovationen vorantreibenVERSO Capital war an der Spitze eines Jahrzehnts beispielloser Expansion derprivaten Märkte. Seit 2011 wurden über 700 Milliarden USD in Risikokapitalinvestiert (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3056064-1&h=354447112&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3056064-1%26h%3D148079788%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cbinsights.com%252Fresearch%252Freport%252Fwhat-is-venture-capital%252F%26a%3D%2524700%2Bbillion%2BUSD%2Bhas%2Bbeen%2Binvested&a=700+Milliarden+USD+in+Risikokapital+investiert) , was ein blühendes Ökosystem vonStart-up-Unternehmen antreibt.Im Technologiebereich hat VERSO zu diesem expansiven Wachstum beigetragen, indemes in den letzten 4 Jahren mehr als 245 Millionen Dollar in Tech-Start-ups von