Eucure Biopharma gibt ermutigende Antitumor-Aktivität seines Anti-CD40-Antikörpers bei PD-1-refraktärem Augenmelanom in Kombination mit Toripalimab von Junshi Biosciences bekannt

BOSTON und PEKING, 4. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Eucure Biopharma, ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von immunonkologischen Antikörpermedikamenten spezialisiert hat, gab bekannt, dass sein Anti-CD40-Antikörper-Prüfpräparat (YH003) in Kombination mit dem Anti-PD-1-Antikörper Toripalimab (TUOYI) von Junshi Biosciences in einer laufenden klinischen Phase 1/2-Studie in Australien eine vielversprechende Anti-Tumor-Aktivität gezeigt hat. Bei der Studie handelt es sich um eine multizentrische Open-Label-Studie mit einer anfänglichen Mehrfachdosis-Eskalationsphase, die die Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und vorläufige Wirksamkeit von YH003 in Kombination mit Toripalimab bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren untersuchen soll. Die zweite Phase ist eine Kohortenerweiterungsphase, um die Sicherheit und vorläufige Wirksamkeit von YH003/Toripalimab mit oder ohne Chemotherapie bei PD-1-refraktärem, fortgeschrittenem inoperablem/metastasiertem Melanom und duktalem Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse zu untersuchen.

Eine 68-jährige Patientin mit okulärem Melanom und Lebermetastasen, bei der eine vorherige Immuntherapie, einschließlich der Erstlinien-Kombinationstherapie mit Nivolumab (einem Anti-PD-1-Antikörper) und der Zweitlinien-Kombinationstherapie mit Nivolumab/Ipilimumab (einem Anti-CTLA-4-Antikörper), versagt hatte, wurde in die 0,1 mg/kg-Kohorte aufgenommen. Die Probandin erhielt einen einzelnen dreiwöchigen Zyklus der YH003-Monotherapie, gefolgt von drei Zyklen der YH003/Toripalimab-Kombinationstherapie über insgesamt 12 Wochen. Bildgebende Untersuchungen zeigten in Woche 10 nach der Behandlung ein partielles Ansprechen mit einer Reduktion des Gesamtdurchmessers aller Zielläsionen um 38,5 %. In der Studie wurde keine dosislimitierende Toxizität (DLT) beobachtet, und das Medikament wurde in den ersten beiden Kohorten sowie in der laufenden dritten Kohorte gut vertragen.

Dr. Yuelei Shen, Chairman von Biocytogen und CEO von Eucure Biopharma, kommentierte: „Wir freuen uns, dass in dieser ersten YH003-Studie, die in Australien schnell und reibungslos verläuft, eine Patientin eine Teilremission erreicht. Dieses Ergebnis hat uns weiter darin bestärkt, dass unser Anti-CD40-Wirkstoff YH003 ein großes Potenzial hat, in dieser Post-PD-1-Ära zu einer onkologischen Therapie entwickelt zu werden. Wir werden die Vorteile der beschleunigten Zulassungsprogramme nutzen, um dieses Produkt hoffentlich so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen. Dann werden wir das volle Potenzial dieser Substanz in einem breiten Spektrum von Indikationen erforschen."