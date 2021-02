TROUVER bringt kabellosen Staubsauger Solo 10 in Europa auf den Markt

PEKING, 4. Februar 2021 /PRNewswire/ -- TROUVER, eine junge, neue Marke in der ökologischen Kette von Xiaomi, die sich auf Leistung, zukunftsweisendes Design und Qualität konzentriert, freut sich, bekannt zu geben, dass ihr leichter und leistungsstarker kabelloser Staubsauger Solo 10 in dieser durch die COVID-19-Pandemie verursachten Zeit des „Homeoffice" nach Europa kommt. Mit seiner starken Saugkraft und der langen Akkulebensdauer im eleganten, minimalistischen Design ist der TROUVER Solo 10 für diejenigen gedacht, die eine einfache und erschwingliche Lösung mit hervorragender Leistung auf den meisten Oberflächen in einem Haushalt suchen.

Leistungsstarke Reinigungslösung