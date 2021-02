LONGi bringt neues Hi-MO 4m-Modul vom Typ 66C für dezentrale Stromerzeugung (DG) auf den Markt

Xi'an, China (ots/PRNewswire) - LONGi, das weltweit führende

Solartechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz im chinesischen Xi'an hat sein neues

monofaziales Hi-MO 4-PV-Modul (Hi-MO 4m) vom Typ 66C für den weltweiten Markt

für dezentrale Stromerzeugung (DG) offiziell eingeführt. Das neue Modul mit

einer Fläche von ca. 2 m2, einem Gewicht von 22 kg und einer Leistung von

410-420 W ist für den Einsatz auf Dächern in vielfältigen Wohn-, Industrie- und

Gewerbeanwendungen konzipiert.



Anfang 2019 hat LONGi seine auf der monokristallinen M6-Standardwafer- und

PERC-Technologie (166 mm) basierten, hocheffizienten PV-Module der Hi-MO 4-Reihe

für komplette Szenarioanwendungen auf den Mark gebracht. Innerhalb eines Jahres

nach der Serienproduktion erreichte die Hi-MO 4-Reihe den bemerkenswerten

Meilenstein von 10 GW bei weltweiten Lieferungen, was ihr umfassende Akzeptanz

und hohes Vertrauen in der Branche einbrachte.







LONGi konzentriert sich daher wieder vermehrt auf die spezifischen Anforderungen

des DG-Marktes, um mit neuen innovativen Produkten einen Mehrwert für die Kunden

in der Branche zu schaffen.



Neben 66C-Modulen bietet die Hi-MO 4m-Reihe auch Module vom Typ 60C und 72C.

Diese drei Produkte decken Leistungsbereiche von 370-385 W, 410-420 W und

450-460 W mit einem maximalen Wirkungsgrad von bis zu 21 % ab und bieten den

DG-Benutzern mehr Flexibilität und vielfältigere Optionen. Mit der hohen

Leistung und einem ästhetisch ansprechenden Erscheinungsbild kombiniert das

Hi-MO 4m-Modul die Vorteile eines hohen Wirkungsgrads, eines hohen

Energieertrags und einer hohen Zuverlässigkeit. Seine Größe und sein Gewicht

sind auf die Anforderungen von DG-Systeminstallationen und -Anwendungsszenarien

abgestimmt.



Anwendungsszenario: Dächer in Wohngebieten



-- Flexible Anpassung & effiziente Kapazitätserweiterung



Für den Wohnbereich ist das Hi-MO 4m 60C-Modul (Fläche 1,82 m2, Gewicht 19,5 kg,

Breite 1,04 m) aufgrund seiner moderaten Größe und seines Gewichts im Hinblick

auf eine bequeme Installation am besten geeignet.



In einigen Ländern und Regionen können auch größere und schwerere Module auf

Wohndächern angebracht werden. LONGi bietet daher auch Module des Typs 66C (22,0

kg) und 72C (23,5 kg). Die Breite des Moduls ist standardisiert, wobei die drei

verschiedenen Längenoptionen der Hi-MO 4m-Reihe die Installationskapazität der

Photovoltaikanlage auf den Dächern von Wohngebäuden maximieren können.



Anwendungsszenario: Industrie- und Gewerbedächer



