Tealium erhält in einer Finanzierungsrunde der Serie G unter der Leitung von Georgian und Silver Lake Waterman 96 Millionen USD

SAN DIEGO, 4. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Tealium , der zuverlässige Marktführer im Bereich der Orchestrierung von Kundendaten in Echtzeit, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in einer Finanzierungsrunde der Serie G unter der Leitung der bestehenden Investoren Georgian und Silver Lake Waterman 96 Millionen US-Dollar erhalten hat. Die erworbenen Finanzmittel, die die Bewertung des Unternehmens auf 1,2 Milliarden US-Dollar erhöhen, werden zur Finanzierung beschleunigter Produktinnovationen genutzt, um die wachsende Nachfrage nach einer Kundendatenplattform (CDP) zu befriedigen, die globalen Unternehmen ein personalisiertes, konformes und kanalübergreifendes Kundenerlebnis in Echtzeit bietet.

In einer durch scharfen Wettbewerb geprägten On-Demand-Welt zwingen die Erwartungen der Verbraucher in Bezug auf personalisierte Omnichannel-Erlebnisse die Unternehmen zunehmend dazu, ihre Kundendaten effektiv zu nutzen. Die Unternehmen unterliegen nicht nur dem Druck der Verbraucher, sondern müssen auch aufgrund der Abschaffung der Cookies von Drittanbietern und der Notwendigkeit zur Einhaltung von immer mehr gesetzlichen Vorschriften sicherstellen, dass sie über eine vertrauenswürdige und zuverlässige Kundendatenstrategie verfügen. Diese Trends haben zu einer Verlagerung hin zu First-Party-Daten und zu einem Bedarf an CDPs geführt, die den Unternehmen dabei helfen, relevante Käufererfahrungen zu liefern, die auch konform sind.

„Durch bestimmte Marktfaktoren ist ein Umfeld entstanden, in dem Unternehmen eine First-Party-Datenstrategie einführen müssen, um wettbewerbs- und überlebensfähig zu bleiben – und dieser Trend wird nur noch zunehmen", so Jeff Lunsford, CEO von Tealium. „Wir haben festgestellt, dass sich immer mehr globale Unternehmen für die CDP von Tealium entscheiden, weil wir ihnen helfen können, den Geschäftswert schnell zu realisieren. Und das ist in diesen dynamischen Zeiten entscheidend. Dieses neue Kapital werden wir in den Ausbau unserer Teams für Kundenerfolg, Ökosystementwicklung und Produktentwicklung auf der ganzen Welt investieren. Wir möchten unsere Kunden durch die hohe Branchenkompetenz unseres Teams und unsere Partner unterstützen und sie mit neuen Produkten und Dienstleistungen erfreuen, die ihnen die Arbeit erleichtern."