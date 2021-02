Private Dienstleister sehen sich bei Flughafenhilfe vergessen

BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei der milliardenschweren Corona-Hilfe von Bund und Ländern für die Flughäfen fühlen sich die privaten Bodenverkehrsdienstleister vergessen. "Wir fallen durch das Raster", sagte der Vorsitzende des Arbeitgeber-Fachverbandes ABL, Thomas Richter, der Deutschen Presse-Agentur.

Der Verband vertritt private Unternehmen, die an den Flughäfen Jets betanken, beladen, reinigen und weitere Dienstleistungen rund um den Flugprozess organisieren. Sie beschäftigen laut Verband rund 14 000 Menschen und agieren meist als Drittanbieter in Konkurrenz zu Tochterunternehmen der Flughafenbetreiber in öffentlicher Hand.