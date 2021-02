Human Horizons HiPhi X Super SUV gewinnt IDA Gold Award

SHANGHAI, 4. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Human Horizons, ein branchenführendes Forschungsunternehmen für neue Mobilität und autonomes Fahren, hat auf der International New Energy Vehicle & Connected Mobility Show 2021 in Hainan seinen HiPhi X Super SUV vorgestellt Dies ist das erste Mal, dass ein Elektrofahrzeug mit diesem Preis ausgezeichnet wurde und steht als Bestätigung für den Fokus des Unternehmens auf Qualitätsdesign.

„Auf der Basis praktischer Innovation setzt IDA auf das Denken und das kulturelle Erbe, fördert unkonventionelle und konzeptionelle Ideen. Die Organisation zielt darauf ab, die Probleme des Lebens durch innovative Designsprache zu lösen und dem zukünftigen Leben ein neues Gesicht zu geben. Dies steht im Einklang mit dem Ansatz von Human Horizons für ästhetisches Design, direkten Zugang zu den Nutzern und echte Produkte", so James Shyr, Gründungspartner von Human Horizons und HiPhi Global Design Steering Committee.

Die 2007 gegründeten International Design Awards sind einer der renommiertesten Designpreise in den Vereinigten Staaten. Jedes Jahr werden Tausende von Produkten von einem Team von Juroren geprüft und anhand einer Reihe von Kriterien wie Innovation, Ästhetik, Benutzerfreundlichkeit, Nutzen, Wirkung und mehr bewertet. IDA setzt sich auch für nachhaltiges Design ein und versucht, eine Autorität in der Anwendung von Design als Mittel zur Lösung konkreter Probleme zu sein, die sich positiv auf die Umwelt auswirken. Aufgeteilt in die fünf Disziplinen Architektur-, Innenraum-, Grafik-, Mode- und Produktdesign werden Gold-, Silber- und Bronze-Awards für herausragende Beiträge vergeben.

Nicolas Huet, Vizepräsident von HiPhi Design, bemerkte: „Die IDA lobt die Arbeit von verschiedenen Fakultäten, die aus der ganzen Welt kommen. Es ist extrem inspirierend zu sehen, wie viel Kreativität in Bereichen wie Architektur, Mode, Grafik, Produkt-Design gesammelt wird. Es ist eine Ehre und eine echte Genugtuung, zum höchsten Rang der Preisträger zu gehören."

Der HiPhi X ist das weltweit erste Serienfahrzeug, das die serienmäßig hergestellte, sichere, entwicklerfreundliche Human Oriented Architecture (SOA) von Human Horizons übernimmt, und das erste weltweit, das mit einem 5G-V2X-Technologie-Netzwerk ausgestattet ist. Im gesamten Fahrzeug sind mehr als 562 Sensoren installiert, die alle riesige Datenmengen über die Insassen, die Umgebung und eine Vielzahl von Fahrzeugparametern sammeln, analysieren und darauf reagieren. Der SUV enthält außerdem 307 elektronisch gesteuerte Aktuatoren, die in Verbindung mit der von Human Horizons entwickelten Middleware ein wirklich vernetztes, intelligentes Fahrerlebnis ermöglichen.