SHENZHEN, China, 4. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Mit der rasanten Kommerzialisierung aufstrebender Technologien wie 5G, Internet of Things (IoT), Cloud Computing und künstliche Intelligenz (KI) wird die digitale Transformation in verschiedenen Branchen immer erfolgreicher. Die Ziele der Epidemie und der Klimaneutralität beschleunigen den Wandel zu einer intelligenten Gesellschaft weiter. Was bedeutet das für die Standortpower? Was wird passieren, wenn die Energietechnologien mit den Technologien der Leistungselektronik und den digitalen Technologien kombiniert werden?

Um diese Fragen zu beantworten, diskutierte Peng Jianhua, Präsident von Huawei Site Power Facility Domain, zusammen mit Gästen aus der Branche die Technologie- und Branchentrends und prognostizierte die zehn Trends in der Site Power Domain. Die zehn Trends werden veröffentlicht, um Hinweise auf Entwicklungsrichtungen und Innovationen für die Branche zu geben und dabei zu helfen, eine bessere Zukunft aufzubauen.