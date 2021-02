BERLIN (dpa-AFX) - Der Möbelhändler Home24 geht den nächsten Schritt beim Börsengang seiner brasilianischen Tochter Mobly. Der Ausgabepreis für die Aktien von Mobly wird auf je 21 Brasilianische Real (BRL) (3,25 Euro) festgelegt, wie Home24 in der Nacht zu Donnerstag in Berlin mitteilte. Der erste Handelstag sei für den 5. Februar geplant. Die Preisspanne lag bei 17,00 bis 23,50 Brasilianischen Real.

Bei dem IPO (Initial Public Offering) sollen bei voller Ausnutzung der Mehrzuteilungsoption insgesamt 44,45 Millionen Mobly-Aktien platziert werden, hieß es weiter. Das Emissionsvolumen liege dann bei 933 Millionen BRL, was gut 145 Millionen Euro entspricht.

Dem brasilianischen Online-Möbelhändler Mobly werden durch den Börsengang 778 Millionen DRL an Bruttoerlösen zufließen. Mobly will das Geld unter anderem für die Gewinnung von Neukunden, die Erweiterung seiner Verteilzentren und den IT-Ausbau verwenden.

Home24 werde 34 Millionen BRL an Bruttoerlösen aus dem Verkauf der Mobly-Aktien erhalten, plus bis zu 122 Millionen BRL bei voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption, teilte Home24 weiter mit. Das deutsche Unternehmen halte nach dem Börsengang weiterhin die Mehrheit der Aktien an Mobly./stk/mis