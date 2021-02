Rational AG: Viertes Quartal mit stabiler Umsatzentwicklung - vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020

- 183 Mio. Euro Umsatz im vierten Quartal - umsatzstärkstes Quartal des Jahres

- Umsatz geht im Jahr 2020 um 23 Prozent zurück - währungsneutral um 22 Prozent

- 107 Millionen Euro EBIT und 16 Prozent EBIT-Marge erwartet

- Gut positioniert für die Zukunft



Landsberg, 4. Februar 2021 Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Rational gemäß vorläufigen Berechnungen Umsatzerlöse in Höhe von 650 Millionen Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 23 Prozent oder 194 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr (Vj. 844 Millionen Euro). Ursache für diese negative Entwicklung waren die weltweiten Schutzmaßnahmen im Rahmen der Coronakrise, die sich auf die meisten Kundengruppen negativ auswirkten. Nach einem signifikanten Umsatzeinbruch im zweiten Quartal um 43 % im Vergleich zum Vorjahresquartal, erholte sich die Erlössituation im dritten und vierten Quartal spürbar. "Unsere Umsätze verblieben aber aufgrund der anhaltenden Einschränkung für unsere Kunden im dritten und vierten Quartal jeweils rund 21 Prozent unter Vorjahr", erläutert Dr. Peter Stadelmann, Vorstandsvorsitzender der Rational AG. Die zweiten Lockdowns ab November in vielen Märkten führten nicht zu einem erneuten Umsatzrückgang.

Die Vertriebsregionen Südamerika (-48 Prozent) und Nordamerika (-29 Prozent) wurden besonders hart von der Coronakrise getroffen, dagegen haben sich Asien (-15 Prozent) und Deutschland (-16 Prozent) besser entwickelt. Der Rest Europas (-22 Prozent) lag insgesamt im Durchschnitt der Gruppe. Hier gab es jedoch eine große Spanne von nur rund 10 Prozent Umsatzrückgang in Märkten wie Skandinavien, Österreich und der Schweiz bis hin zu einem mehr als 30-prozentigem Umsatzeinbruch in Spanien, Großbritannien und vielen osteuropäischen Märkten. Mit einem Umsatzrückgang von lediglich 7 Prozent ist das iVario unterproportional geschrumpft, was auch darin begründet liegt, dass es im Vergleich zum Vorjahr in neuen Märkten eingeführt wurde. Die Combi-Dämpfer-Umsätze sanken um 25 Prozent. Währungsneutral lag der konzernweite Umsatzrückgang bei 22 Prozent.