Konzern



* CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten bei EUR 1,686 Mrd (-52%)

Während Upstream durch den massiven Öl- und Gaspreisverfall substantiell betroffen war, bewies sich das Downstream-Geschäft als wesentlich resistenter. Downstream war in der Lage, den Gewinn im Gas-Trading und Retail-Geschäft zu steigern, trotzdem sank das Gesamtergebnis in Downstream leicht.

* Den Aktionären zuzurechnender Periodenüberschuss EUR 1,258 Mrd; Ergebnis je Aktie in EUR 3,85

* Cashflow aus der Betriebstätigkeit von EUR 3,137 Mrd (-23%) * Organischer freier Cashflow vor Dividenden von EUR 1,273 Mrd (-40%)

* CCS ROACE vor Sondereffekten bei 5% in 2020

* Der Vorstand wird dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung eine Dividende je Aktie von EUR 1,85 vorschlagen



Upstream



* Durchschnittlicher Brent-Preis auf USD 41,84/bbl (-35%) gesunken

* Durchschnittlicher CEGH Gaspreis auf 10 EUR/MWh (-32%) gesunken * Produktion bei 463 kboe/d (-5%). Dies hauptsächlich aufgrund der Produktionsausfälle in Libyen, welche teilweise durch Produktionssteigerungen in Malaysia kompensiert wurden. * Produktionskosten stabil bei USD 6,6/boe

* Gesamtverkaufsmenge an Kohlenwasserstoffen auf 439 kboe/d (-5%) gesunken

* Operatives Ergebnis vor Sondereffekten EUR 145 Mio (-93%), hauptsächlich aufgrund der niedrigen realisierten Öl- und Gaspreise und den Produktionsausfällen in Libyen.

* Sondereffekte beliefen sich auf EUR -1.282 Mio (2019: EUR -71 Mio), hauptsächlich aus negativen Wertanpassungen infolge aktualisierter langfristiger Öl- und Gaspreisannahmen.

Downstream



* OMV Referenz-Raffineriemarge bei USD 2,44/bbl (-45%) hauptsächlich aufgrund der Auswirkungen der Covid-19 Pandemie * Der Raffinerie-Auslastungsgrad lag angesichts der Covid-19-Auswirkungen relativ robust bei 86% (-11%). * Gesamtverkaufsmenge Raffinerieprodukte auf 17,81 Mio t (-15%) gesunken

* Erdgas-Verkaufsmengen auf 164,01 TWh (+20%) gestiegen. Steigerung des Marktanteils in allen westlichen Märkten, z.B. von 4% auf 5,6% in Deutschland. Obwohl Marktführer in Österreich, könnte die OMV einmal mehr ihren Marktanteil signifikant von 39% auf 47% steigern.

* CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten verhältnismäßig stabil bei EUR 1,514 Mrd (-10%) aufgrund eines starken Gas- und Retail-Geschäftsergebnis.

* Die Sondereffekte betrugen EUR 1.071 Mio (2019: EUR 31 Mio). Mit dem Abschluss der Borealis-Transaktion hat die OMV eine Aufwertung des vorherigen 36%-Anteils vorgenommen und einen Sondereffekt von rund EUR 1,3 Mrd verbucht.