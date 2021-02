DGAP-News DWS 2020: Sehr erfolgreich in schwierigen Zeiten, mittelfristige Ziele vorzeitig erreicht (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 04.02.2021, 07:20 | 84 | 0 | 0 04.02.2021, 07:20 | DWS 2020: Sehr erfolgreich in schwierigen Zeiten, mittelfristige Ziele vorzeitig erreicht ^

DWS 2020: Sehr erfolgreich in schwierigen Zeiten, mittelfristige Ziele vorzeitig erreicht

04.02.2021 / 07:19

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

* Erneut höhere Nettomittelzuflüsse führen zu Nettomittelaufkommen von EUR 30,3 Mrd. im GJ 2020, EUR 13,6 Mrd. in Q4; ohne Cash EUR 10,8 Mrd. im GJ 2020, EUR 8,3 Mrd. in Q4

* Bereinigte Aufwand-Ertrags-Relation (CIR) 2020 bei 64,5 %, Ziel für 2021 damit erreicht; bei 64,9 % in Q4

* Bereinigter Vorsteuergewinn 2020 um 3 % auf EUR 795 Mio. gestiegen (GJ 2019: EUR 774 Mio.) EUR 212 Mio. in Q4 2020, im Vergleich zum Vorquartal 2 % niedriger; Konzernergebnis im GJ 2020 um 9 % gestiegen auf EUR 558 Mio.

* Bereinigte Kosten im GJ 2020 um 11 % reduziert auf EUR 1.442 Mio. (GJ 2019: EUR 1.615 Mio.), in Q4 2020 bei EUR 393 Mio. (Q3: EUR 342 Mio.), im Vergleich zum Vorquartal 15 % gestiegen, unter anderem aufgrund höherer aufgeschobener Vergütung im Zusammenhang mit der Kursentwicklung der DWS-Aktie in Q4 2020

* Erträge im GJ 2020 bei EUR 2.237 Mio. (GJ 2019: EUR 2.389 Mio.), Rückgang um 6 % aufgrund 2019 zusätzlich verbuchter Performancegebühren; Erträge in Q4 2020 im Quartalsvergleich um 8 % auf EUR 605 Mio. gestiegen (Q3: EUR 558 Mio.), hauptsächlich aufgrund höherer Managementgebühren

* Verwaltetes Vermögen (AuM) 2020 um weitere EUR 25 Mrd. gestiegen auf EUR 793 Mrd. (Q3: EUR 759 Mrd.; Q4 2019: EUR 767 Mrd.) * Geschäftsführung wird Dividende von EUR 1,81 pro Aktie für Geschäftsjahr 2020 vorschlagen

Geschäftsentwicklung2020 war für die DWS erneut ein starkes Jahr. Inmitten der anhaltenden Pandemie haben wir unsere Widerstandskraft und die Stärke unseres diversifizierten Geschäftsmodells unter Beweis gestellt. Dadurch haben wir unsere ehrgeizigen mittelfristigen Ziele, die wir uns bei unserem Börsengang 2018 gesetzt hatten, ein Jahr früher als geplant erreicht und die erste Phase als börsennotiertes Unternehmen vollendet. Wir haben das Nettomittelaufkommen 2020 auf EUR 30 Milliarden gesteigert. Zudem stieg das verwaltete Vermögen (AuM) im Jahresvergleich um EUR 25 Milliarden auf das Rekordvolumen von EUR 793 Milliarden. Unser gezielter Fokus auf Kosteneffizienz zahlt sich weiterhin aus: Unsere bereinigte Kostenbasis ist im Vergleich zum Vorjahr signifikant gesunken. Dadurch haben wir unser Ziel für die bereinigte Aufwand-Ertrags-Relation von unter 65 Prozent vorzeitig erreicht. Die Managementgebühren blieben stabil, jedoch führten bestimmte 2019 verbuchte Performancegebühren, die sich 2020 nicht wiederholten, im Jahresvergleich zu einem Rückgang der Erträge. Unter dem Strich stiegen im Geschäftsjahr 2020 der bereinigte Vorsteuergewinn um 3 Prozent und das Konzernergebnis um 9 Prozent. Im Einklang mit unserem Ziel einer Ausschüttungsquote von 65 bis 75 Prozent wird die DWS-Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende von EUR 1,81 pro Aktie vorschlagen.

