NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 91,40 auf 51,10 Euro gekappt. Die Telefonkonferenz nach dem Ergebnisausblick habe eine andere Art von Gegenwind offenbart als gedacht, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Dialysekonzern belaste vor allem der Patientenverlust im Zuge der Corona-Pandemie und weniger die Kostenentwicklung. Die Nacht sei zwar vor der Dämmerung stets am schwärzesten, so der Experte. Bis zum Sonnenaufgang könnte es bei FMC aber noch lange dauern./ag/ajx

