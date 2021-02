---------------------------------------------------------------------------

Hannover Rück wächst bei verbesserten Preisen in der Vertragserneuerung zum 1. Januar und bestätigt Ausblick für 2021



* Erneuerung zum 1. Januar 2021 mit währungskursbereinigter

* Prämiensteigerung von 8,5 %



* Nordamerika, Großbritannien sowie Spezialsparten mit besonders deutlichen Preissteigerungen



* Rückversicherer profitieren bei proportionalen Deckungen von deutlichen Preiserhöhungen in der Erstversicherung



* Durchschnittlicher Preisanstieg des erneuerten Geschäfts von 5,5 %

* Weitere Verbesserungen bei Preisen und Konditionen im Jahresverlauf zu erwarten



* Ausblick für 2021 bestätigt - Konzerngewinn von 1,15 Mrd. EUR bis 1,25 Mrd. EUR



* Konzerngewinn 2020 erreicht auf Basis vorläufiger Eckzahlen 883 Mio. EUR

Hannover, 4. Februar 2021: Die Hannover Rück hat in der Vertragserneuerung zum 1. Januar 2021 ein währungskursbereinigtes Prämienwachstum in der traditionellen Schaden-Rückversicherung von 8,5 % verzeichnet. Dabei konnte ein Preisanstieg des erneuerten Geschäfts von 5,5 % erreicht werden. Haupttreiber für diese Preisentwicklung waren neben erneut hohen Groß- und Frequenzschäden in unterschiedlichen Regionen auch das niedrigere Zinsumfeld und die Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der Covid-19-Pandemie.

"Wir blicken auf eine insgesamt sehr zufriedenstellende Vertragserneuerungsrunde zurück. Die Preisdynamik des vergangenen Jahres hat sich in der Erneuerungsrunde zum 1. Januar fortgesetzt. Die nachhaltige Trendwende bei den Preisen hält an", sagte Jean-Jacques Henchoz, Vorstandsvorsitzender der Hannover Rück. "Wir konnten über alle Sparten und Regionen hinweg weitere Verbesserungen bei Preisen und Konditionen in unterschiedlicher Ausprägung durchsetzen. Gerade in Krisenzeiten sind kapitalstarke Rückversicherer wie wir besonders gefragt."