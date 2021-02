DGAP-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Evotec und das UKE gehen Partnerschaft zur Entwicklung einer iPSC-basierten Gewebetherapie bei Herzinsuffizienz ein



04.02.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ZIEL IST DIE ENTWICKLUNG EINER AUS IPS-ZELLEN GEWONNENEN FIRST-IN-CLASS GEWEBETHERAPIE ZUR BEHANDLUNG VON HERZINSUFFIZIENZ

PARTNERSCHAFT NUTZT KOMPLEMENTÄRE PLATTFORMEN NACH DEM PRINZIP DER RISIKO- UND ERTRAGSTEILUNG