Baader Bank Konzernergebnis 2020

Unterschleißheim, 04.02.2021: Nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen liegt das Jahresergebnis vor Steuern für das Geschäftsjahr 2020 des Baader Bank Konzerns bei EUR 56,0 Mio., nach einem leicht positiven Ergebnis von TEUR 68 im Vorjahr. Die Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken in Höhe von EUR 16,8 Mio. ist hierin bereits berücksichtigt.

Die anhaltend hohen Wertpapierumsätze an den Börsen und Handelsplattformen sind die Grundlage für dieses erfreuliche Ergebnis. Die Anzahl der Konten und Depots auf der Handels- und Buchungsplattform der Baader Bank konnte erneut mehr als verdoppelt werden. Alle in den Konzern einbezogenen Tochtergesellschaften haben ebenso positiv zum Gesamtergebnis des Geschäftsjahres 2020 beigetragen.

Die positiven Rahmenbedingungen für anhaltend hohe Handelsumsätze und eine weiter stark zunehmende Nachfrage nach den Konto- und Depotdienstleistungen bei der Baader Bank sind ungebrochen. Sollten diese Rahmenbedingungen analog zum vergangenen Geschäftsjahr für das gesamte Jahr 2021 weiter Bestand haben, geht der Vorstand der Baader Bank davon aus, dass das Ertrags- und Ergebnisniveau für das Gesamtgeschäftsjahr 2021 das Ergebnis aus 2020 übertreffen wird.

Der Vorstand der Baader Bank plant weiterhin, unter Vorbehalt der entsprechenden Gremienbeschlüsse und Aufsichtsvorgaben, für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende auszuschütten. Die Baader Bank wird planmäßig am 19. März 2021 den aufgestellten Konzernabschluss 2020 veröffentlichen. Die Hauptversammlung wird voraussichtlich am 01. Juli 2021 in virtueller Form stattfinden.

Die Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken berücksichtigt auch die gesetzlich vorgeschriebene Zuführung gem. § 340 e) HGB. Dividendenplanung vorbehaltlich entsprechender Gremien- und Organzustimmungen und aufsichtsrechtlicher bzw. sonstiger rechtlicher Bestimmungen. Finanzzahlen des Baader Bank Konzerns, alle Zahlen vorläufig und ungeprüft, bilanziert nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB).