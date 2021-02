Daimler: Aus eins mach zwei

Kommt bei Daimler der große Wurf? Nach den Vorstellungen von Vorstandschef Ola Källenius könnte in den nächsten Jahren beim Premium-Autohersteller sprichwörtlich kein Stein auf dem anderen bleiben. Denn der Vorstand plant einen radikalen Umbau des Konzerns.

Dabei soll bei dieser radikalen Neustrukturierung Tempo gemacht werden. Die Truck-Sparte soll dem Vernehmen nach schon in diesem Jahr an die Börse gehen. Sie wäre dabei sicherlich auch ein Kandidat für den DAX. Die vorerst noch weiter bestehende Daimler AG als Holding hätte dabei ein Verfallsdatum.

Der Zeitpunkt für diesen angekündigten Wechsel bzw. Umbau scheint gut gewählt zu sein. Denn erst letzte Woche hatte Daimler die Börse mit vorläufigen Zahlen aus dem vergangenen Jahr positiv stimmen können, nachdem diese besser ausfielen als erwartet. Im Grunde folgt Daimler mit seinen Plänen auch bisherigen industriellen Vorbildern wie beispielsweise Siemens, die ja in den vergangenen Jahren schrittweise und erfolgreich Aktivitäten ausgelagert und an die Börse gebracht haben.

Bei den Aktionären kommen die neuen Aufspaltungspläne sehr gut an. Womit die Charttechnik nun ein noch positiveres Momentum bekommt. Denn nachdem die letzten 14 Tage eher unter dem Aspekt standen, den immerhin seit März 2015 bestehenden Abwärtstrend zu knacken, konnte die Daimler-Aktie nun zur Wochenmitte einen kräftigen Sprung nach oben machen und dürfte jetzt auch die nächsten Widerstandszonen zwischen etwa 73 und 76 Euro in Angriff nehmen. Daimler bietet so eine interessante Investmentchance.