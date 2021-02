Foto: finanzbusiness Scalable Capital beendet sein Angebot an Privatanleger in Großbritannien Nachrichtenquelle: Finanz Business 42 | 0 | 0 04.02.2021, 07:41 | Rund vier Jahre war der Roboadvisor in Großbritannien aktiv. Offizieller Grund für den Rückzug ist, dass man sich auf die deutsche Plattform konzentrieren wolle.

