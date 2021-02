---------------------------------------------------------------------------

* Geschäftsjahr 2020 nach vorläufigen Zahlen bei EUR 837 Mio. Umsatz und EUR 215 Mio. bereinigtem EBITDA



* 12 % Umsatzanstieg gegenüber 2019, davon 4 % organisch

* Wiederkehrende Umsätze + 14 % zum Vorjahr, bilden 63 % des Gesamtumsatzes



* Rund 20 % Umsatzanstieg auf EUR 1 Mrd. für 2021 prognostiziert

* Guidance für bereinigtes EBITDA für 2021 bei EUR 210 Mio. bis EUR 230 Mio.



* Bedeutende Investitionen in Zukunftsthemen geplant

Koblenz. CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM), einer der weltweit führenden Anbieter von eHealth-Lösungen, hat heute vorläufige Zahlen für das vierte Quartal und Geschäftsjahr 2020 vorgelegt. Das Koblenzer Unternehmen schloss das Gesamtjahr mit einem Umsatz von EUR 837 Mio. und einem bereinigten Konzernergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) von EUR 215 Mio. ab. Somit liegen Umsatz und operatives Ergebnis (EBITDA) im Rahmen der für 2020 kommunizierten Zielwerte.



"Das Erreichen der Guidance und das mit Abstand stärkste Jahr in der Geschichte der CGM bekräftigen unseren Kurs. Sie unterstreichen die große Resilienz des Unternehmens in einem außergewöhnlichen Jahr. Das zeigt sich auch in einem erneut starken Free Cash Flow", betont Chief Financial Officer (CFO) Michael Rauch und ergänzt: "Die Visibilität wird durch Corona bedingt auch weiterhin begrenzt sein. Doch schon jetzt können wir sagen, dass wir 2021 insbesondere ein starkes zweites Halbjahr erwarten - ähnlich wie auch im abgelaufenen Geschäftsjahr."



Eine Milliarde Umsatz prognostiziert



Für das Jahr 2021 plant CGM eine erneut signifikante Steigerung. Für das Geschäftsjahr 2021 wird ein Umsatz im Bereich von EUR 1 Mrd. bis EUR 1,04 Mrd. erwartet. Das bereinigte EBITDA soll 2021 zwischen EUR 210 Mio. und EUR 230 Mio. liegen. Dazu tragen auch die beiden großen Akquisitionen bei, die im Jahr 2020 zum einen im Kundensegment "Krankenhäuser" in Europa und zum anderen im US-Markt für Arztinformationssysteme abgeschlossen werden konnten. Für das laufende Jahr sind zusätzliche Investitionen in neue Technologien und in Vertrieb vorgesehen, um die zahlreichen neuen Wachstumschancen, die sich durch die schnell voranschreitende Digitalisierung des Gesundheitssystems ergeben, zu realisieren. Diese Chancen will die Geschäftsführung nutzen, mit dem Ziel starken organischen Wachstums und attraktiver EBITDA-Renditen in den folgenden Jahren.