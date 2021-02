ASIC, ein Portfoliounternehmen von Global Care Capital, unterzeichnet seinen ersten Royalty-Streaming-Vertrag für die Finanzierung von 208 cloudbasierten ASIC-Minern mit einer Verarbeitungsrate von 16’640 Th/s

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

4. Februar 2021 - Vancouver, BC - Global Care Capital Inc. (CSE: HLTH, FRANKFURT: L6V1) (das „Unternehmen“ oder „Global Care“), ein internationales Investmentunternehmen, das Beteiligungen an aussichtsreichen privaten und börsennotierten Firmen in der frühen Entwicklungsphase anstrebt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Portfoliogesellschaft ASIC Power Company („ASIC“) ihre erste „Royalty-Streaming“-Vereinbarung (Erträge aus Lizenzgebühren) abgeschlossen hat. Es geht dabei um die Finanzierung von 208 ASIC-Minern der Firma MicroBT bzw. von gleichwertigen Herstellern mit einer Verarbeitungsrate von 16’640 Tera-Hash pro Sekunde (TH/s).

Mit diesem ersten Royalty-Streaming-Vertrag wird der Ankauf von ASIC-Chips finanziert. Die ASIC-Chips dienen als Sicherheit, bis der Nennbetrag zurückgezahlt ist. Das Unternehmen rechnet damit, dass die installierten Mining-Geräte ab dem zweiten Quartal 2021 eine Lizenzgebühr abwerfen. Nach Ansicht der Unternehmensführung wir sich dies unmittelbar positiv auf die Rentabilität und die Cashflow-Generierung des Unternehmens auswirken.

Die 208 Miner produzieren 80/Th, generieren eine Hashrate von 16’640 TH/s („TeraHash“) und haben eine Betriebsdauer von rund 36 Monaten. Die Finanzierung wurde aus Barmitteln getätigt. Das Unternehmen rechnet mit einem Betriebsstart der Miner ab dem zweiten Quartal 2021. Das Unternehmen war in der Lage, sich für den Ankauf der Geräte einen Preis auf dem Niveau vor Dezember zu sichern; das ist etwa die Hälfte des aktuellen Marktpreises. Für die Miner wurde eine Gewährleistung von 1 Jahr gewährt; branchenüblich ist eine Gewährleistung von 6 Monaten.

Die Mehrheit der Miner - es handelt sich dabei um Computer mit einer anwendungsspezifischen integrierten Schaltung (oder kurz: ASICs) für die Verarbeitung von SHA-256-Algorithmen (Herstellung von Bitcoins und Abwicklung von Transaktionen) - entspricht den folgenden Modellen:

- Bitmain Antminer S17+, durchschnittliche Produktionskapazität vor Übertaktung (+/- 10 %) 76 TH/s, Stromverbrauch 3040 Watt pro Stunde, Internetverbindung Breitband, Glasfaserkabel

- MicroBT WhatsMiner M31S+, durchschnittliche Produktionskapazität vor Übertaktung (+/- 10 %) 80 TH/s, Stromverbrauch 3220 Watt pro Stunde, Internetverbindung Breitband, Glasfaserkabel