LION E-Mobility AG: LION Smart erhält weiteren Entwicklungsauftrag für Batterieintegration

Zug, 04. Februar 2021 - Die LION Smart GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der LION E-Mobility AG und Entwickler von elektrischen Energiespeichern und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik, hat einen weiteren Entwicklungsauftrag für Batterieintegration erhalten. Der Auftraggeber ist ein in den USA ansässiger weltweit führender Komponentenhersteller für die Nutzfahrzeugindustrie; über den Kundennamen wurde Stillschweigen vereinbart.

Der Auftrag umfasst Ingenieur- und Integrationsdienstleistungen in den Bereichen mechanische und elektrische Anpassung, Software sowie die Integration von Batteriepacks in Anwendungen des Kunden. Zum Einsatz kommen hier die erprobte, sichere und zuverlässige 400V-Anwendung auf Basis von BMW-i3-Batterien. Die Batteriepacks und die zugehörigen Komponenten der 400V-Anwendung werden so konzipiert, dass sie in Sachen Energiekapazität für unterschiedliche Anwendungsszenarien und Fahrzeugtypen konfiguriert werden können.



Der Auftrag hat ein Volumen im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich und soll planmäßig im Q2/2021 fertiggestellt werden. Nach erfolgreichem Abschluss des Entwicklungsauftrags werden beide Parteien die weitere Zusammenarbeit besprechen, die auch eine Lieferung von Batteriepacks in Serie beinhalten soll.



Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

'Beim Einsatz von kundenspezifischen Batteriesystemen im Heavy-Duty-Bereich zählt vor allem Zuverlässigkeit und Robustheit', sagt Thomas Hetmann, CEO von LION Smart. 'Wir haben mittlerweile umfangreiche Erfahrungen in vergleichbaren Entwicklungsprojekten und freuen uns sehr über diesen Auftrag. Diese Entwicklungsaufträge mit der Option für ein späteres Seriengeschäft sind Beleg für die Skalierbarkeit unseres Geschäftsbereichs.