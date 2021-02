VERBIO Vereinigte BioEnergie AG: Erstes Halbjahr 2020/2021 erneut mit deutlicher Produktions- und Ergebnissteigerung abgeschlossen

- EUR 80,4 Mio. EBITDA., Steigerung um 49,2 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode

- Biomethananlagen in USA und Indien ab Herbst 2021 in Betrieb

Leipzig, 4. Februar 2021 - Die VERBIO AG weist für die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres 2020/2021 erneut ein gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöhtes Ergebnis aus.

Der Konzernumsatz stieg gegenüber dem Vorjahresvergleichswert um 9,7 Prozent auf EUR 479,1 Mio. (1. Hj 2019/2020: EUR 436,6 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) beträgt nach den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2020/2021 EUR 80,4 Mio. und liegt damit deutlich über dem des Vergleichszeitraumes (1. Hj 2019/2020: EUR 53,9 Mio.). Das Konzernergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) beträgt EUR 65,0 Mio. (1. Hj 2019/2020: EUR 39,9 Mio.). Das Periodenergebnis wird mit EUR 44,2 Mio. (1. Hj 2019/2020: EUR 25,3 Mio.) ausgewiesen. Daraus resultiert ein Ergebnis je Aktie von EUR 0,70 (1. Hj 2019/2020: EUR 0,40).

Entwicklung der Segmente Biodiesel und Bioethanol

Das erste Halbjahr 2020/2021 war durch verbesserte Margen bei Bioethanol und Biodiesel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gekennzeichnet. Die Produktionsanlagen waren in beiden Segmenten - inklusive Biomethanproduktion - sehr gut ausgelastet.

Mit der im Vorjahr vorgenommenen Kapazitätsanpassung sowie der erfolgten Inbetriebnahme der Biodieselanlage in Kanada lag die Auslastung im Segment Biodiesel bei nunmehr 93,1 Prozent nach 85,1 Prozent im Vorjahr.

Bedingt durch die geringere Nachfrage im Transportsektor sank die produzierte Menge an Bioethanol leicht um 2,8 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Die Biomethanproduktion wurde um 9,9 Prozent auf 414,2 GWh gesteigert.

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2020/2021 wurden Investitionen in Höhe von EUR 32,3 Mio. (1. Hj. 2019/2020: EUR 41,5 Mio.) in das Sachanlagevermögen getätigt. Die Biomethananlagen in den USA und Indien werden im Herbst 2021 in Betrieb genommen.