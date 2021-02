MPC Capital startet gemeinsam mit Universal-Investment den ESG Core Wohnimmobilienfonds mit einem Zielvolumen von 300 Millionen Euro

Hamburg/Frankfurt, 4. Februar 2021 - Die MPC Capital AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) startet als internationaler Manager von Sachwert-Investitionen gemeinsam mit Universal-Investment als Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft den ESG Core Wohnimmobilien Deutschland. Der Fonds wird als offener Spezial-AIF aufgelegt. Dabei fokussiert sich MPC Capital auf das Asset-Management und Universal-Investment u. a. auf Administrierung, Risikomanagement und Reporting. Der Fonds soll ein Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 300 Mio. umfassen und zielgerichtet in Immobilienprojekte investieren, die konsequent einem umfassenden Katalog an Nachhaltigkeitskriterien entsprechen.

Umsetzung der ESG-Strategie

Der Fonds folgt der ESG-Strategie von MPC Capital und damit der Ausrichtung ihrer Investmentprodukte an ökologischen, sozialen und governance-konformen Kriterien. Der Immobiliensektor ist weltweit für rund ein Drittel aller CO 2 -Emissionen sowie rund 40 Prozent des Energieverbrauchs verantwortlich. Aus diesem Grund erwartet MPC Capital in den kommenden Jahren hohe Investitionen in nachhaltige Projekte.



First Closing über EUR 80 Mio.

Das First Closing für den Fonds über EUR 80 Mio. wurde mit institutionellen Investoren aus dem Kreise von Versicherungsgesellschaften erreicht. Das Second Closing ist im Laufe des ersten Halbjahres 2021 im institutionellen Zielanlegerkreis von Versicherungsgesellschaften, Versorgungswerken, Pensionskassen und Stiftungen geplant.



Auswahl der Assets anhand von ESG Scoring Model

Zentrales Investitionskriterium des Fonds ist der Aufbau eines nachhaltigen Wohnimmobilienportfolios. Mit Hilfe eines eigens für diesen Fonds entwickelten Scoring-Modells werden Zielobjekte ermittelt, die einer Reihe von quantitativen und qualitativen Nachhaltigkeitskriterien entlang einschlägiger UN-Nachhaltigkeitsziele entsprechen.