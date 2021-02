WorldRemit verkündet Gewinner der Weihnachtsaktion im Vereinigten Königreich und in Norwegen, die philippinische Begünstigte beim Aufbau eines Geschäfts unterstützt

WorldRemit, ein führendes Unternehmen im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr, verkündet die Gewinner seiner jüngsten Grainsmart-Franchise-Verkaufsförderungsaktion, die es Kunden ermöglicht, den von ihnen bestimmten Begünstigten die Gelegenheit zu bieten, ein Geschäft in den Philippinen zu starten. Kunden konnten sich für die Teilnahme an der Verkaufsförderungsaktion qualifizieren, indem sie Geld in die Philippinen schickten und einen Begünstigten ihrer Wahl bestimmten. Zu den Gewinnern zählten medizinische Fachkräfte an vorderster Front und Lehrer aus einer Reihe von Ländern, darunter das Vereinigte Königreich, Norwegen, Australien, Kanada, Neuseeland, Schweden und die USA. Die philippinischen Begünstigten werden fortan Grainsmart-Geschäfte im ganzen Land eröffnen, darunter Orte wie Cebu, Davao, San Carlos und Tagum City.

„Wir freuen uns sehr, den Empfängern die großartige Gelegenheit bieten zu dürfen, ein Unternehmen zu starten, und ihnen dadurch zu helfen, ihre Familien zu unterstützen und ihre finanzielle Sicherheit zu verbessern. Die Franchisenehmer haben die Möglichkeit, die Unternehmen auszubauen und potenziell Arbeitsplätze im gesellschaftlichen Umfeld zu schaffen. Es unterstreicht unser Engagement, im Ausland lebenden philippinischen Arbeitern dabei zu helfen, ihre Familien zuhause zu unterstützen“, sagte Earl Melivo, Landesleiter für die Philippinen bei WorldRemit.

Benjamin Batac, CEO bei Grainsmart, fügte hinzu: „Es ist uns eine Ehre, mit einem Unternehmen wie WorldRemit, das unsere Werte teilt, zu kooperieren. Während viele Franchise-Verträge bereits unterschrieben sind, wird diese Verkaufsförderungsaktion nachhaltige Arbeitsplätze schaffen und philippinischen Bauern die dringend erforderliche Unterstützung geben, zumal viele von ihnen Herausforderungen infolge der Pandemie und jüngsten Naturkatastrophen gegenüberstehen.“

Die Gewinnerin Emilie Ann Estavas, die als medizinische Assistentin in einem Pflegeheim in Oxfordshire arbeitet, sagte: „Ich freue mich außerordentlich über den Preis und bin WorldRemit und Grainsmart sehr dankbar. Es ist eine große Überraschung. Das Pangkabuhayan-Paket wird es meiner Familie in den Philippinen ermöglichen, ein Geschäft zu starten. Das ist ein großer Segen und eine große Hilfe. Es ist eine großartige Gelegenheit und ich plane, das Geschäft auszubauen, während wir noch im Ausland arbeiten. Ich hoffe, dass wir Gottes Segen für das Geschäft haben und dass es wächst, damit wir in naher Zukunft in der Lage sein werden, früh auszuscheiden, heimzugehen und weiterhin das Geschäft mit meiner Familie zu führen. Drücken wir uns die Daumen!“