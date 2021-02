Wiederentdeckt: Die Anziehungskraft von Schwellenländeraktien

Aktien aus Schwellenländern wurden im Zuge der sich ausbreitenden Corona-Pandemie weitgehend gemieden, doch nun beginnen sie mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Die Nettomittelzuflüsse in Schwellenländer-Aktienstrategien haben sich erholt und sind im vierten Quartal ins Positive gedreht. Und im Jahr 2020 stieg der MSCI Emerging Markets Index in lokaler Währung um 19,1 % und übertraf damit die Aktien der Industrieländer (Abbildung).

Schwellenländeraktien erholten sich im Jahr 2020 trotz COVID-19. Dank Impfstoffen und anderen günstigen Bedingungen haben Anleger gute Gründe, diese Anlageklasse im Jahr 2021 risikobewusst in Betracht zu ziehen.

Trotz der Erholung sind viele Anleger angesichts der anhaltenden Unsicherheit über die Pandemie in wichtigen Regionen immer noch nicht von Schwellenländeraktien überzeugt. Dennoch haben sich die Erträge in den letzten zwei Jahren gut gehalten, was auf solide Fundamentaldaten, Bewertungen und wirtschaftliche Faktoren zurückzuführen ist. Hinzu kommt das Potenzial der COVID-19-Impfstoffe.