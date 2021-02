Im Wettrennen um die Zulassung des Impfstoffes gegen die Covid-19-Pandemie in der EU war Moderna mit seinem mRNA Wirkstoff nur knapp hinter Biontech/Pfizer an zweiter Stelle. Aktuell gilt es, bestellte Vakzine auch in der vereinbarten Zahl zu produzieren und auszuliefern. Offiziell kämpft Moderna mit Lieferschwierigkeiten. Eigentlich sollte der Impfstoff von Moderna wirtschaftlich am erfolgreichsten sein, nachdem er sich durch einen hohen Wirkungsgrad auszeichnet und bei höheren Temperaturen transportiert und aufbewahrt werden kann als beispielsweise jener von Biontech/Pfizer. Dies senkt die Logistikkosten, weil der Wirkstoff von Moderna bei normalen Kühlschranktemperaturen zwischen zwei und acht Grad Celsius voraussichtlich 30 Tage lang stabil ist. Wenn die Pandemie durch die globalen Impfkampagnen besiegt ist, sitzt Moderna auf einer Technologie, die für ein breites Spektrum an Krankheiten eingesetzt werden kann und die Umsätze in Zukunft sicherstellt.

Für Aktionäre, die schon Anfang 2020 auf Moderna aufmerksam wurden, war ein Zugewinn in der Spitze von 939 % möglich. Den Marktteilnehmern dämmerte es langsam, welche Dynamik der Wirkstoff auch finanziell entfalten wird. Allein die Europäische Union hat mit Moderna einen Vertrag über 160 Millionen Dosen abgeschlossen. Seit dem IPO Ende 2018 weist Moderna Verluste aus, nur um für 2022 einen Gewinn pro Aktie von 6,26 Euro einzuplanen. Das KGV für 2022 liegt aktuell bei 21. Es ist also denkbar, dass Moderna kein „one trick pony“ bleibt, sondern in weiterer Folge spektakuläre medizinische Erfolge feiern wird können. Die Aufwärtsentwicklung ist aktuell noch intakt, und der starke Widerstand bei 100 US-Dollar konnte Ende November nachhaltig überwunden werden. Das All Time High um den Wert von 180 US-Dollar wurde zweimal getestet und sollte zeitnah überschritten werden. Unterstützung findet das Papier an den Marken 132,72 US-Dollar und 100,00 US-Dollar.