Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Asien Verluste - Aufwärtstrend der Vortage kommt ins Stottern Die größeren asiatischen Börsen haben am Donnerstag zumeist nachgegeben. Nach dem Anstieg in der ersten Wochenhälfte holten die Anleger erst einmal Luft. Die US-Börsen hatten am Mittwoch unter den Tageshochs geschlossen und damit ebenfalls an …